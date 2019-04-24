Yılmaz Vural F.Bahçe'yi açıkladı!

Türk futbolunun en tecrübeli ve renkli teknik adamlarından olan Yılmaz Vural, TGRT'de yayınlanan Maç Başlıyor programına özel bir röportaj verdi. Son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, özellikle Fenerbahçe'ye dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Adana Demirspor'un başına geçmeden önce Fenerbahçe ve milli takımdan teklif beklediğini ve sarı-lacivertli camiada bu yönde bir çalışma olduğunu söyleyen Yılmaz Vural, "İsim vermek istemiyorum, çok değerli Fenerbahçeli bir büyüğümüz, benim Fenerbahçe teknik direktörü olmam için çalışma olduğunu ve sabırlı olmam gerektiğini söyledi. Hem milli takım hem de Fenerbahçe için beklemem gereken bir dönemde Adana Demirspor'dan teklif geldi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la biz canciğer arkadaşız. O da benden takımın başına geçmem için rica etti, kendisinin de Fenerbahçeli tarafı vardır. Ona tek bir şart sundum, 'Gelirim ama benim bir beklentim var. Fenerbahçe ya da milli takımdan teklif gelirse giderim' diye. O da kabul etti" dedi.

"ADIM YILMAZ, FENERBAHÇE HAYALİMDEN VAZGEÇMEYECEĞİM" Phillip Cocu'nun ayrılmasından sonra Fenerbahçe camiasında kendisine yönelik bir talep olduğunu iddia eden tecrübeli teknik adam, "Cocu gittiği dönemde Fenerbahçe'ye gitme beklentim vardı. Gerek sosyal medyada olsun, gerek Fenerbahçe camiasında olsun benimle ilgili önemli bir talep olduğu konuşuluyordu. Tüm anketlerde halk beni çok ön planda tutmuştu. Hep hayalimdi buralarda olmak. Dolayısıyla bu hayalimizi gerçekleştirecek bir zamanlama olarak gördüm bu zamanı. O yüzden Adana Demirspor'da böyle bir madde yazdırmıştım. Bundan sonra da gideceğim her takıma yazdıracağım. Ben atrenörlüğe başladığım ilk günden beri bu maddeyi yazdırıyorum. Ben inatçı bir insanım, adım Yılmaz bir kere. O yüzden yılmadan devam edeceğim. Bir gün, bir gün diyerek bekleyeceğiz" şeklinde konuştu. "FATİH TERİM'DEN BANA SIRA GELMEZ" Galatasaraylı taraftarların kendisine yönelik ilgilerine verdiği ilginç yanıtı anlatan Yılmaz Vural, "Yolda yürüyemiyorum. En son Almanya'daydım. Orası da yıkılıyor. Yolda gören Türkler, 'Neden bize gelmiyorsun, senin bize gelmen lazım' diyorlar. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı... Galatasaraylıların talebini duyunca, 'Unutun orayı. Fatih Terim'den bize sıra gelmez' diyorum" ifadelerini kullandı.