Yılmaz Vural'ın kariyeri bilgisayar oyununa konu oldu

İzmir'de genç girişimcilerin tasarladığı internet üzerinden oynanan futbol menajerlik oyunu, yerli olmasının yanında benzerlerinden ayrılan ilginç özellikleriyle ilgi çekiyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) eğitim gören bir grup öğrenci, enstitü bünyesindeki İzmir Teknopark'ta oyun yazılımları yapmak üzere bir şirket kurdu.

Yabancı firmaların geliştirdiği futbol menajerlik oyunlarına Türk kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiğini fark eden genç girişimciler, orijinal özelliklere sahip bir oyun hazırlamak üzere çalışma başlattı.

Mobil oyunların insanları hareketsizliğe yönelttiği eleştirilerinden hareketle akıllı telefonlardaki "adım sayar" uygulamasıyla oyun yazılımını birleştiren genç yazılımcılar, böylelikle gün içinde daha fazla hareket eden kullanıcının sanal oyunda daha avantajlı olduğu bir özellik yarattı.

Genç girişimcilerin "9PM" ismini verdiği oyunda tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ın hayatından esinlenildi.

VURAL'IN YARDIMCISI OLARAK OYUNA BAŞLIYORSUNUZ

Yılmaz Vural'ın teknik direktörlüğe başladığı 1986 yılıyla başlayan oyunda, kullanıcı ilk olarak Vural'ın yardımcısı olarak göreve başlıyor.