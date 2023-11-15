Yılmaz Vural'ın sözleşmesine koydurduğu özel madde ortaya çıktı!

Yılmaz Vural'ın sözleşmesindeki ilginç madde ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda Menemen FK'ya transfer olan deneyimli çalıştırıcı, sözleşmesine özel bir madde koydurdu.

"FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY..."

Vural, sözleşmesine "Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile A Milli Takımı'ndan bir teklif gelmesi durumunda sözleşmesini tazminatsız olarak feshedebilir." maddesi koydurdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yılmaz Vural'ın bu maddesinin ortaya çıkmasının ardından taraftarlar birçok yorumda bulundu. Sürekli olarak üç büyük takımda çalışmak istediğini söyleyen Yılmaz Vural'ın bu hayalinin devam ettiği öğrenildi.





