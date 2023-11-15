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Yılmaz Vural'ın sözleşmesine koydurduğu özel madde ortaya çıktı!

15.11.2023 09:23 | Son Güncelleme:
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Kariyerine Menemen FK'da devam eden Yılmaz Vural'ın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı. Türkiye'nin en çok takım çalıştıran hocalarından biri olan Yılmaz Vural'ın sözleşmesine koydurduğu madde sosyal medyada gündem oldu.

Yılmaz Vural'ın sözleşmesindeki ilginç madde ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda Menemen FK'ya transfer olan deneyimli çalıştırıcı, sözleşmesine özel bir madde koydurdu.

"FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY..."

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Vural, sözleşmesine "Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile A Milli Takımı'ndan bir teklif gelmesi durumunda sözleşmesini tazminatsız olarak feshedebilir." maddesi koydurdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yılmaz Vural'ın bu maddesinin ortaya çıkmasının ardından taraftarlar birçok yorumda bulundu. Sürekli olarak üç büyük takımda çalışmak istediğini söyleyen Yılmaz Vural'ın bu hayalinin devam ettiği öğrenildi.

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Menemen Yılmaz Vural AZ fk
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