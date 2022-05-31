Yılmaz Vural'ın yeni gelir kapısı! Duyanlar şaşkına döndü

Ünlülerin yeni gelir kapısı, kişiye özel videol! Pek çok sanatçının dahil olduğu sistem şöyle işliyor: Bir sosyal medya platformuna belirli bir ücret yatırılıyor, ünlü isimler de bunun karşılığında sevdiğiniz kişilere özel videolar çekip karşı tarafın doğum gününü kutluyor. Serdar Ortaç'tan Cengiz Kurtoğlu'na onlarca ünlünün yer aldığı sisteme Yılmaz Vural da dahil oldu.

TAVSİYEDE BULUNUP, ARA BULUCULUK YAPIYOR

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Yılmaz Vural, arkadaşına jest yapmak isteyenlerin dileğini yerine getiriyor. Evlenmek isteyen gençler adına "Bu çocuk iyi biri, kaçırma!" diye karşı tarafa tavsiyelerde bulunuyor. Eşi, arkadaşı ya da sevgilisiyle arası açık olanlara arabuluculuk yapıp ortamı yumuşatan esprili videolar gönderiyor. Vural, bu çekimler için 1200 lira talep ediyor. Vural'a ilgi büyük.



