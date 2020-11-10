Yılmaz Vural kulağının arkasını göstererek: Bir tek burası kaldı...

Türk futbolunun en renkli teknik direktörlerinden olan Yılmaz Vural, A Spor'da katıldığı Son Sayfa programında 2 sezon önce Adana Demirspor'dan gönderiliş hikayesini anlattı.
Adana ekibinde başarılı bir dönem geçirmesine karşın gönderilen Vural, o dönem yaşananları anlatırken esprili bir dil kullanmayı ihmal etmedi.
"Vallahi bilmiyorum neden ayrıldığımı" diyen tecrübeli teknik adam, "Gaziantep FK'yı yendik, otele gittik. Başkan geldi, galibiyetten dolayı tebrik etti. Sonra iki idareci gelip 'Hocam biz seninle devam etmek istemiyoruz' dedi. Ben de onlara, (kulağının arkasını göstererek) 'Bir tek burası kaldı. Dolayısıyla size niye diye sormayacağım. Kendinize göre haklı bir nedeniniz var ki devam etmek istemiyorsunuz' dedim. Sonra aldım bavulumu, bindim uçağa İstanbul'a geldim. Bu kadar" ifadelerini kullandı.Yılmaz Vural'ın yaşanan olayları anlatırken kulağının arkasını göstererek yaptığı espri, programdaki konukların gülüşmelerine neden oldu.
Son olarak Akhisarspor'da görev yapan 67 yaşındaki teknik direktör, o tarihten bu yana herhangi bir takımda görev yapmadı.
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