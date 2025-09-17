SPOR

Yılmaz Vural Türk futboluna geri döndü! TFF 1. Lig ekibinden resmi açıklama geldi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, teknik direktör Yılmaz Vural’ı takımın başına getirdiklerini açıkladı.

Emre Şen

TFF 1. Lig takımlarından Sarıyer Spor Kulübü'nde Şenol Can'ın yerine Yılmaz Vural getirildi.

"YENİDEN YUVAYA DÖNDÜ"

Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

1996-1997 YILINDA GÖREV YAPTI

72 yaşındaki Yılmaz Vural, daha önce 1996-1997 yıllarında Sarıyer'in başında 21 maç görev yaptı.

