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Yılmaz’dan hakem Ulusoy’a sert tepki

03.02.2021 23:53 | Son Güncelleme:
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Yılmaz’dan hakem Ulusoy’a sert tepki

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, FT Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını yöneten hakem Alper Ulusoy’a sert tepki gösterdi.Yılmaz, " Bu akşam puan mücadelesine çıktığımız Beşiktaş karşısında aldığımız beraberlik, kararlılığımızın, mücadelemizin ve azmimizin karşılığını alamadığımız bir müsabaka olarak hafızalardaki yerini alacaktır.

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, FT Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını yöneten hakem Alper Ulusoy’a sert tepki gösterdi.
Yılmaz, " Bu akşam puan mücadelesine çıktığımız Beşiktaş karşısında aldığımız beraberlik, kararlılığımızın, mücadelemizin ve azmimizin karşılığını alamadığımız bir müsabaka olarak hafızalardaki yerini alacaktır. Hafızalarımızdan silinmeyecek olan bir başka isim ise karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy olacak" dedi.
Müsabakanın 70’inci dakikasında Ulusoy’un verdiği kararla oyun kurallarına göre değil, formanın rengine göre karar verildiğini bir kez daha ispat ettiğini söyleyen Yılmaz, "Lehimize verilmesini beklediğimiz faulün aleyhimize verildiği yetmezmiş gibi, bir de oyuncumuzun kırmızı kartla oyundan atılmasının Türkçe’de karşılığını bulamıyoruz" dedi.
Bir başka pozisyonda rakibin 10 kişi kalmasını beklerken ‘devam’ kararının bu oyunun bu şartlarda daha ne kadar oynanabileceği ile ilgili endişeleri artırdığını söyleyen ve Antalyaspor’un hakkını arama konusunda asla geri adım atmayacağının altını çizen Yılmaz, hiç vakit kaybetmeden her takıma eşit yakınlıkta olduğuna inandıkları Türkiye Futbol Federasyonu’na, Antalyasporlu oyuncu Veysel’in kartının iptali ile ilgili başvuru yapacaklarını açıkladı. Yılmaz, "Hakem Alper Ulusoy ile ilgili talebimiz ise, bırakın bizim maçımızı, bir daha Türkiye’de hiçbir maç yönetmemesidir. Haklı talebimizin sonuna kadar arkasında duracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

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