Yılport Samsunspor, Çorum FK ile hazırlık maçı yapacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Çorum FK ile hazırlık maçı oynayacak.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdüren Samsunspor, 4 Ağustos Perşembe günü Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

Nuri Asan Tesisleri'ndeki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.



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