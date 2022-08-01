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Yılport Samsunspor, Çorum FK ile hazırlık maçı yapacak

01.08.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılport Samsunspor, Çorum FK ile hazırlık maçı yapacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Çorum FK ile hazırlık maçı oynayacak.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdüren Samsunspor, 4 Ağustos Perşembe günü Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

Nuri Asan Tesisleri'ndeki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

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