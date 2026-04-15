Yine Anfield yine sakatlık! Akıllara Noa Lang geldi

Anfield’de "sakatlık" laneti! Noa Lang’tan sonra bir yıldız daha sakatlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile PSG arasında oynanan maçta Fransız ekibinin yıldız futbolcusu Desire Doue, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Doue’nin sakatlığıyla birlikte İngiliz ekibinin stadyumu Anfield’da Noa Lang’ın ardından bir sakatlık daha yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Liverpool-PSG maçı nefes kesti. İlk maçı 2-0 kazanan PSG, rövanşta da rakibini deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

AKILLARA NOA LANG GELDİ...

Müsabakada Liverpool’un Galatasaray ile oynadığı maçta Noa Lang’ın yaşadığı sakatlığı andıran bir sakatlık yaşandı.

TALİHSİZ SAKATLIK

Anfield'da oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan Fransız kanat oyuncusu Desire Doue, ikinci yarının başında Liverpoollu Dominik Szoboszlai ile girdiği ikili mücadele sonrasında talihsiz bir şekilde sakatlandı.

MİKROFON STANDINA ÇARPTI

Taç çizgisinin yakınında Szoboszlai'yi geçmek isteyen 20 yaşındaki futbolcu, ikili mücadele sonrası reklam panolarının altındaki mikrofon standına sert bir şekilde çarptı. Tripodun ayakları, Desire Doue'nin karnına ve dizine sert bir şekilde çarptı ve oyuncu büyük bir acı yaşadı.

Oyun durmasının ardından Fransız yıldıza ilk müdahale sahasında yapıldı ve Doue yeniden oyuna dahil oldu. Bir süre kendini deneyen Desire Doue, müsabakanın 52. dakikasında kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi.

Paris Saint Germain'de maça devam edemeyen Doue'nin yerine Bradley Barcola oyuna girdi.

LANG'IN PARMAĞINDA KESİK MEYDANA GELMİŞTİ

Galatasaray’ın Liverpool ile oynadığı maçın son anlarında Hollandalı futbolcu Noa Lang’ın Anfield Road tribünü önünde reklam panolarına çarpmış ve sağ başparmağında derin kesik meydana gelmişti.

Uzun süren müdahalenin ardından sedyeyle oyundan alınan 26 yaşındaki oyuncu, acil olarak ameliyata alınmış ve parmağı kesilmekten kurtarılmıştı.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan olay sonrası hem Liverpool hem de UEFA, inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Yapılan değerlendirmelerde, oyuncunun parmağının LED paneller arasına sıkıştığı ihtimali üzerinde durulurken UEFA’nın saha kenarı kurulumlarını gözden geçirme kararı aldığı belirtilmişti.

REKLAM PANOLARINDAN DÜZENLEME YAPILDI

The Athletic'in haberine göre; Liverpool, Paris Saint Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı öncesinde, özellikle kale arkası bölgelerde yer alan panolarda düzenleme yaptı. Yeni sistemde, oyuncuların çarpması durumunda darbe etkisini azaltacak boşluklar oluşturulduğu kaydedildi. Liverpool cephesi, yaşanan olayın “talihsiz bir kaza” olduğunu belirtirken alınan önlemlerin benzer bir durumun tekrar yaşanmasını engellemeyi amaçladığını vurguladı.