Yine çok utandı! Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan: Artık hiç üzmeyeceğim...

Genç oyuncu İlayda Alişan, "Şampiyon" ve "Çukur" gibi sevilen dizilerde dikkat çekti ve bu sezon başrole terfi etti. Sezonun en merakla beklenen işlerinden "Masumiyet"te başrol oynayan İlayda Alişan, yeteneği ve güzelliğiyle büyük övgü topladı. Dizi beklenenin aksine kısa sürdü ama İlayda Alişan için büyük fırsatlar yarattı. Hatta söylenenlere göre dizi ona aşkta da kazandırdı. "Masumiyet"teki partnerler Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın aşk yaşadığı iddia edildi. İkili her yerde bu iddiayı yalanladı. Hatta söylentiler ayyuka çıkınca İlayda Alişan, "İddialar yalan. Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor. Üzülüyorum. Aşka değil, kariyerime odaklandım.” diyerek isyan etti. Ama genç aşıklar magazin basınından daha fazla kaçamadı ve gerçek ortaya çıktı.

Bodrum'da görüntülendiler

Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, "Masumiyet" bittikten sonra tatilin yolunu tuttu. İlayda Alişan'ı Bodrum'da, Serkay Tütüncü'yü Alaçatı'da görenler aşk iddiasının yalan olduğuna inandı. Ama genç aşıklar birkaç gün önce Bodrum'da el ele görüntülendi. İlayda Alişan muhabirleri fark edip, "Koş Serkay, bizi çekiyorlar. Müdahale et. Son günümüzde de yakalanılmaz ki." dedi. Sevgilisi hemen harekete geçip, "Saklayarak yaşıyoruz, ne menajerlerimiz ne de en yakın arkadaşlarımız aşk yaşadığımızı bilmiyor. Fotoğrafları yayınlamayın, çok yıpranırız." dese de işe yaramadı.