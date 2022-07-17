Yine olay, yine Diagne!Taraftarlar birbirine girdi, sosyal medya karıştı

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, transfer görüşmeleri yapmak için takımın Avusturya'daki kampından ayrıldı. Kulüp yetkililerinden alınan bölgeye göre, sözleşmesi sezon sonu bitecek 30 yaşındaki forvet, transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a döndü.

FATİH KARAGÜMRÜK'Ü KABUL ETTİ

Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Mbaye Diagne'ya Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük talip oldu. 30 yaşındaki Senegalli futbolcu, İstanbul ekibinin teklifini kabul etti ve kamptan ayrıldı.

Transfer görüşmesi için kamptan ayrılan Mbaye Diagne, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra VavaCars Fatih Karagümrük'e imza atacak.

Galatasaray'dan 2,4 Milyon euroluk maaşı olan Mbaye Diagne'nin ücretini kulüpler yarı yarıya ödeyecek.

OKAN BURUK DA AÇIKLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da, Sigma Olomouc ile oynanan hazırlık karşılaşması sonra Diagne için, ""Diagne'ye bir teklif geldi. 3 tane santrfor var elimizde ona çok fazla süre veremedik. O teklifi değerlendirdi." sözleriyle ayrılığı açıkladı.

13 MİLYON EURO'YA GELDİ, DEĞERİ DÜŞTÜ

Sarı-kırmızılılara 2019 yılında 13 milyon Euro'ya transfer olan 30 yaşındaki santrfor, sonrasında Club Brugge ve West Bromwich gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi. Transfermarkt değerlerine göre 2019 yılında 5.5 milyon Euro piyasa değeri olan Diagne'nin şimdiki değeri ise 1.7 milyon Euro.

Kasımpaşa'daki etkili performansıyla Galatasaray'a transfer yapan Diagne, Süper Lig'de çıktığı 78 karşılaşmada 53 gol atarken 7 de asiste imza attı.

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