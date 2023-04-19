Yine rahat durmadı! NBA'de görülmemiş olay, rakibinin göğsünü çiğnedi diskalifiye oldu

NBA’de heyecan devam ediyor. Batı Konferansı ilk tur ikinci maçında Sacramento Kings, kendi evinde son şampiyon Golden State Warriors‘ı ağırladı. Karşılaşmada kazanan 114-106'lık skorla Sacramento Kings olurken, seride durumu 2-0’a getirdi.

GÖRÜLMEMİŞ OLAY!

Öte yandan karşılaşmada oldukça dikkat çeken bir an yaşandı. Maçın dördüncü çeyreğinde yere düşen Domantas Sabonis, Draymond Green'in ayağını tuttu.

DİSKALİFİYE EDİLDİ

Sabonis'in bu hareketi elbette kuralın ihlal edilmesiydi ancak Green'in reaksiyonu çok abartılı oldu ve rakibinin üzerine çok sert şekilde bastı. Hakemler videoyu izledikten sonra Sabonis'e teknik faul verdi, Green'i ise flagrant 2 ile diskalifiye etti.

