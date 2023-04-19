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Yine rahat durmadı! NBA'de görülmemiş olay, rakibinin göğsünü çiğnedi diskalifiye oldu

19.04.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA’de play-off ilk turunda Sacramento Kings ile Golden State Warriors karşı karşıya geldi. Mücadelede Sacremento Kings'in galibiyetiyle sonuçlanırken, Draymond Green'in Domantas Sabonis'in göğsünü ezmesi geceye damga vurdu. İşte detaylar...

Yine rahat durmadı! NBA'de görülmemiş olay, rakibinin göğsünü çiğnedi diskalifiye oldu

NBA’de heyecan devam ediyor. Batı Konferansı ilk tur ikinci maçında Sacramento Kings, kendi evinde son şampiyon Golden State Warriors‘ı ağırladı. Karşılaşmada kazanan 114-106'lık skorla Sacramento Kings olurken, seride durumu 2-0’a getirdi.

GÖRÜLMEMİŞ OLAY!

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Öte yandan karşılaşmada oldukça dikkat çeken bir an yaşandı. Maçın dördüncü çeyreğinde yere düşen Domantas Sabonis, Draymond Green'in ayağını tuttu.

DİSKALİFİYE EDİLDİ

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Sabonis'in bu hareketi elbette kuralın ihlal edilmesiydi ancak Green'in reaksiyonu çok abartılı oldu ve rakibinin üzerine çok sert şekilde bastı. Hakemler videoyu izledikten sonra Sabonis'e teknik faul verdi, Green'i ise flagrant 2 ile diskalifiye etti.

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