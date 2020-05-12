Yiyecekleri uzun süre taze saklamanın 7 etkili yolu

Satın aldığınız ürünlerin hem lezzetini hem de tazeliğini uzun süre korumak için sizlere mutfak ipuçları vereceğiz. Sebzelerin, meyvelerin ve bazı gıdaların daha sağlıklı kalması için bu yöntemleri mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.

LAHANAYI DAHA UZUN TAZE SAKLAMAK İÇİN;

Lahanayı kesinlikle plastik bir torbada saklamamalısınız. Lahanayı, buzdolabının çekmece kısmında plastik torba olmadan saklayın. Bu şekilde 2 haftaya kadar taze ve gevrek kalacaktır.

MARUL VE ISPANAĞI TAZE SAKLAMAK İÇİN;

Marul ve ıspanağı eve getirince ilk iş olarak yıkayın ve ardından tamamen kurumaları için bekletin. Yeşillikleri kağıt havluya sarın ve cam kavanozlara koyun. Ürünleri bu sayede 10 gün boyunca taze tutabilirsiniz.

PEYNİRİ BOZULMADAN SAKLAMAK İÇİN;

Plastik kaplar, peynirlerin gerçek düşmanıdır. Eğer peyniri açtıktan sonra hızlı bir şekilde ekşime ve bozulmasını önlemek istiyorsanız ürünü balmumu veya parşömen kağıdına sarın. Eskisi kadar kolay bozulmayacaktır.

EKMEĞİN BAYATLAMASINI ÖNLEMEK İÇİN

Plastik kutular, ambalajlar ve torbalar ekmek depolamak için en kötü seçeneklerdir. En iyi yol, temiz bir mutfak havlusu ile sarmak ve bir ekmek kutusu veya mikrodalgada saklamaktır.