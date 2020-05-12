Yiyecekleri uzun süre taze saklamanın 7 etkili yolu

Satın aldığınız ürünlerin hem lezzetini hem de tazeliğini uzun süre korumak için sizlere mutfak ipuçları vereceğiz. Sebzelerin, meyvelerin ve bazı gıdaların daha sağlıklı kalması için bu yöntemleri mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.
Lahanayı kesinlikle plastik bir torbada saklamamalısınız. Lahanayı, buzdolabının çekmece kısmında plastik torba olmadan saklayın. Bu şekilde 2 haftaya kadar taze ve gevrek kalacaktır.
Marul ve ıspanağı eve getirince ilk iş olarak yıkayın ve ardından tamamen kurumaları için bekletin. Yeşillikleri kağıt havluya sarın ve cam kavanozlara koyun. Ürünleri bu sayede 10 gün boyunca taze tutabilirsiniz.
Plastik kaplar, peynirlerin gerçek düşmanıdır. Eğer peyniri açtıktan sonra hızlı bir şekilde ekşime ve bozulmasını önlemek istiyorsanız ürünü balmumu veya parşömen kağıdına sarın. Eskisi kadar kolay bozulmayacaktır.
Plastik kutular, ambalajlar ve torbalar ekmek depolamak için en kötü seçeneklerdir. En iyi yol, temiz bir mutfak havlusu ile sarmak ve bir ekmek kutusu veya mikrodalgada saklamaktır.
Çilekleri yıkayıp kaldırmak, yapılan en büyük mutfak hatalarındandır. Hızlı bir şekilde bozulmalarının önüne geçmek için çilekleri yıkamadan cam kavanozda saklayın.
Plastik bir kapta mantar satın alırsanız, hemen kaptan çıkarın. Mantarları yıkayın ve kurumaları için bir kenarda bırakın. Kuruduktan sonra mantarları kağıt havluya sarın ve bir kağıt torbaya koyun.
Limonları buzdolabında plastik bir torba içinde saklarsanız bir ay kadar taze tutabilirsiniz. Oda sıcaklığında bu şekilde bekletirseniz de raf ömrü bir hafta olacaktır.
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