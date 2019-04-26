Yiyeceklerin ömrünü uzatarak israfı önleyin!

Bilinçsiz bir şekilde gıda alımı sadece çöp olmakla kalmıyor aynı zamanda farkında olmadan dünyanın sonunu da hazırlıyoruz. Gıda israfı gezegen üzerinde inanılmaz olumsuz etkilere sahip. Bilincinde değiliz ancak bu israf su kıtlığından bile sorumlu!
Hem paranızı kontrol etmek hem de gezene olumlu katkı sağlamak adına öğün planlaması yapabilirsiniz. Bunun için yalnızca kullanmayı planladığınız kadar satın almalı, fazlasını aldıysanız bile saklama koşullarını doğru bir şekilde gerçekleştirmelisiniz.
Elma
Buzdolabında saklanan elmalar bir aya kadar taze kalabilirler. Eğer buzdolabınızda yer yok ise serin ve kuru bir yerde saklayabilirsiniz. Armut, muz ve elma yanındaki meyvelerin olgunlaşmasını hızlandıran etilen gazı salgılar. Diğer meyvelerin çabuk olgunlaşmasını istemiyorsanız bu meyveleri diğer ürünlerden ayrı saklamalısınız. Böylelikle çürümenin önüne geçebilirsiniz.
Muz
Satın aldığınız muzları alüminyum folyoya sararak bekletirseniz olması gerekenden daha uzun süre dayanmalarına yardımcı olursunuz. Muz satın alırken genelde olgunlaşmamışlarını tercih edin. Çünkü bekledikçe olgunlaşacakları için hızlı bir şekilde çürümelerini de engellemiş olursunuz. Aşırı olgunlaşmış ve kararmış muzları sakın çöpe atmayın. Bunları kek, pasta ya da krep yapımında değerlendirebilirsiniz.
Ekmek
Fazladan ekmeğiniz var ise hiç düşünmeden yarısını derin dondurucuya atın. Bayat ekmeleri değerlendirmenin en güzel yolu ise onlardan tost yapmaktır.
Havuç
Garip görünen havuçlardan korkmayın! Kök sebzelerdeki kir onları korumaya yardımcı olur ve daha uzun süre dayanmalarını sağlar. Bunun için yıkamadan saklamanız tavsiye edilir.
Marul
Sadece kullacağınız kadar almaya özen gösterin. Saklamak için ise onları yıkayıp nemini aldıktan sonra ağzı kapanabilen cam kavanozun içinde saklayın. Ya da cam bir kasenin içinde üzerine nemli bir havlu kağıt yerleştirerek saklamayı deneyebilirsiniz.
Patates
Gerçekten tüketeceğiniz kadar satın almanızda fayda var. Plastik torbalar, pateteslerin çürüme süresini kısaltır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum