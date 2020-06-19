Yiyeceklerin uzun süre taze kalması için yapmanız gerekenler çok kolay! Patates yanına elma...

Pazara, manava, markete gidildiğinde yiyecekler bolca alınıyor. Evlerde uygun koşullar altında depolanıp uzun süre taze olarak tüketilmek isteniyor. Yiyeceklerinizi uzun süre taze olarak tüketebilmeniz için yöntemleri sıraladık.
Yiyecekleri taze olarak tüketmek için buzdolabında saklamak doğru bir yöntem olarak biliniyor. Ancak bu yöntem domatesler için geçerli değil. Domatesler dalından koparılmadığı sürece toprakta bir yıla kadar kalabiliyor. Dalından koparıldıktan sonra ise bu süre değişiklik gösteriyor. Aldığınız günkü gibi taze olarak saklamayı istediğiniz domatesleri buzdolabından hemen çıkarın. Domatesleri buzdolabında muhafaza etmek hem tadını hem de yapısını bozuyor. Bu duruma engel olmak için domatesleri, içerisinde kağıt havlu serdiğiniz bir kaba sapları yukarıya gelecek şekilde yerleştirin. Kabınızı doğruda güneş almayacak ve çok sıcak olmayan bir yerde muhafaza ediniz.
Yeşillikler tazeliğini hemen kaybeder. İster buzdolabında ister soğuk bir yerde saklayın, yine de ilk aldığınız gibi taze görünmez. Yeşilliklerinizin tazeliğini kaybettiğini düşünüyorsanız; buzlu su yöntemimize kulak verin. Buzla dolu büyük bir kaba yeşil bitkileri koyun ve 2-3 dakika karıştırın.
Böğürtlen, ahududu, çilek, üzüm gibi meyveler neredeyse ertesi gün bozulmaya başlıyor. Bu gibi yiyecekleri taze bir şekilde uzun süre tüketmek istiyor olabilirsiniz. Öyleyse salkımlı yiyecekleri sıcak suyla yıkayın. Sıcak su yiyeceklerin üzerinde küf ve mantar yapacak kökleri öldürüyor. Salkımlı meyvelerin daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Meyveleri, 50 derecelik suda 30 dakika bekletin ve tazeliğini uzun süre korumasını sağlamış olun.
Meyve ve sebzelerinizi daha sonra kullanmak için saklamak isteyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken meyve ve sebzelerinizi dondurmak oluyor. Yaz aylarında aldığınız yeşil fasulye, dolmalık biber, brokoli, çilek, lahana vb. yiyecekleri dondurucuda saklayarak, kış aylarında keyifle tüketebilirsiniz. Dondurmak istediğiniz yiyeceklerinizi sıcak suda arındırmalısınız. Yiyecekleri arındırmak bakterilerden korur ve bozulmayı engeller.
Patates su ile temas ettiğinde ya da nemli bir ortamda saklandığında filizlenmeye başlar. Patatesin yanına 1-2 adet kabuklu elma koymak patatesin filizlenmesini sağlayan gaza engel olur ve filizlenmenin önüne geçer. Elma ile patateslerin tazelik ömrünü uzatabilirsiniz.
Yiyeceklerin uzun süre taze kalmasını sağlamak için yıkamamak gerekiyor. Meyve ve sebzeleri yıkamak, çürüme ve küflenmeye karşı doğal savunmalarını zayıflatıyor. Böylece uzun süre taze kalmalarını engelliyor. Ancak meyve ve sebzeleri tüketirken yıkamayı unutmamalısınız.
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