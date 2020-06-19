Yiyeceklerin uzun süre taze kalması için yapmanız gerekenler çok kolay! Patates yanına elma...

Pazara, manava, markete gidildiğinde yiyecekler bolca alınıyor. Evlerde uygun koşullar altında depolanıp uzun süre taze olarak tüketilmek isteniyor. Yiyeceklerinizi uzun süre taze olarak tüketebilmeniz için yöntemleri sıraladık.

DOMATESLERİ BUZDOLABINA KOYMAYIN

Yiyecekleri taze olarak tüketmek için buzdolabında saklamak doğru bir yöntem olarak biliniyor. Ancak bu yöntem domatesler için geçerli değil. Domatesler dalından koparılmadığı sürece toprakta bir yıla kadar kalabiliyor. Dalından koparıldıktan sonra ise bu süre değişiklik gösteriyor. Aldığınız günkü gibi taze olarak saklamayı istediğiniz domatesleri buzdolabından hemen çıkarın. Domatesleri buzdolabında muhafaza etmek hem tadını hem de yapısını bozuyor. Bu duruma engel olmak için domatesleri, içerisinde kağıt havlu serdiğiniz bir kaba sapları yukarıya gelecek şekilde yerleştirin. Kabınızı doğruda güneş almayacak ve çok sıcak olmayan bir yerde muhafaza ediniz.

BUZLU SU TAZELİK VERİYOR

Yeşillikler tazeliğini hemen kaybeder. İster buzdolabında ister soğuk bir yerde saklayın, yine de ilk aldığınız gibi taze görünmez. Yeşilliklerinizin tazeliğini kaybettiğini düşünüyorsanız; buzlu su yöntemimize kulak verin. Buzla dolu büyük bir kaba yeşil bitkileri koyun ve 2-3 dakika karıştırın.