Yiyen şifa buluyor, satan para kazanıyor! Sezonu açıldı...

Nar ekşisi, yemeklere kattığı eşsiz lezzet olmanın yanı sıra şifa deposu olmasıyla da Hatay halkı tarafından çokça tüketiliyor. Özellikle Kırıkhan ilçesine bağlı Delibekirli Mahallesinde yetişen Kara Mehmet narı ekşi yapılarak değerlendiriliyor. Hataylılar nar ekşisinin bir kısmını sofralarında kullanmak üzere saklarken, kalan kısmını da satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. 15 kilo nardan çıkartılan bir kilo nar ekşisinin kilosu 40 liradan satılıyor.

Nar üreticisi Mustafa Aslan, her yıl ekim ayının 26'sından itibaren narlar toplanıp kadınlar tarafından nar ekşisi yapıldığını söyledi.



