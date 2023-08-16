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  4. YKS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2023 ÖSYM! YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? Gözler üniversite yerleştirme sonuçlarında

YKS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2023 ÖSYM! YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? Gözler üniversite yerleştirme sonuçlarında

16.08.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih süreci ile ilgili detaylar üniversite yerleştirme sonuçları öncesi merak konusu oldu. 27 Temmuz'da başlayan üniversite tercih süreci 8 Ağustos günü saat 23.59'da sona erdi. Şimdi adayların gözü kulağı ÖSYM'den üniversite yerleştirme sonuçları için gelecek açıklamada. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek tercihler nasıl yapılır? İşte, YKS 2. ek tercih tarihleri ile ilgili detaylar...

YKS ek tercih süreci günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 17 Haziran'da TYT ve 18 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarının ardından heyecanla beklenen YKS sınavı sonuçları adayların erişimine açıldı. T.C. kimlik numarası ile şifrelerini girerek sisteme giriş yapan üniversite öğrencisi adayları hayallerindeki okul ve bölüm için tercihlerini yaptı. Şimdi gözler ÖSYM'den gelecek üniversite yerleştirme sonuçları açıklamasına çevrildi. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercihler nasıl yapılır? İşte detaylar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2023?

YKS ek tercihler için süreç henüz erken. Üniversite yerleştirme onuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Üniversite elektronik kayıtları ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YKS ek tercih işlemlerinin de üniversite kayıt işlemleri sonrası başlaması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Bu sene üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olması nedeniyle YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açılacak.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile YKS yerleştirme sonuçlarına erişebilecekler.

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