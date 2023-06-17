Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) ilk oturumuyla bugün başlıyor. Sınav'ın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Sınava katılacak olan adaylar sınavda baraj puanı uygulamasının olup olmadığını merak ediyorlar. Bu kapsamda YKS 2023 baraj var mı, yok mu? TYT 2023 baraj puanı kalktı mı? sorularına yanıt aranıyor. İşte tüm merak edilenler...

YKS 2023 BARAJ VAR MI, YOK MU?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022'den itibaren YKS'de baraj uygulamasını kaldırdıklarını hatırlatarak, "Yaptığımız bu düzenlemeyle YKS bir eleme sınavı olmaktan çıkmış, başarıya dayalı sıralama sınavına dönüşmüştür. Bunun yanı sıra sınav sürelerinin uzatılmasıyla öğrencilerimizin yaşadığı stres de azalmıştır.

Barajın kaldırılmasıyla daha da önemlisi gerek ön lisans gerekse lisans programlarını tercih edecek adayların sayısı artmıştır. Tercih havuzu büyüdükçe kalite yükselmiştir. Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırırsak, başvuru sayılarında bu yıl yaklaşık yüzde 9'luk bir artış görüyoruz" dedi.

2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinen, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

