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YKS 2025 ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman olacak? 2025 YKS ayın kaçında olacak? Üniversite sınav yerleri açıklandı mı?

Bu yıl üniversite sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru süreci sona erdi, sınav öncesi geri sayım başladı. ÖSYM’nin 2025 sınav takvimi açıklandı. YKS, TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri belli oldu. Peki, YKS 2025 ne zaman? Sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, sınav yerleri açıklandı mı? Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, bu soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte YKS 2025 ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

YKS 2025 ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman olacak? 2025 YKS ayın kaçında olacak? Üniversite sınav yerleri açıklandı mı?
Sedef Karatay

YKS 2025 için geri sayım başladı. Üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrenci, sınav tarihi, sınav yerleri ve giriş belgeleriyle ilgili detayları araştırıyor. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgeleri nasıl alınır? Sonuçlar ne zaman duyurulacak?

YKS 2025 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS 2025’in 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sınav oturum tarihleri şöyle:
TYT: 21 Haziran 2025
AYT: 22 Haziran 2025
YDT: 22 Haziran 2025

ÜNİVERSİTE SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM, sınav giriş yerlerini sınavdan yaklaşık 10 gün önce Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden duyuruyor. Adaylar, sınav giriş belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

Belgeler açıklandığında, link üzerinden sınav giriş bilgilerinize ulaşabilirsiniz: https://ais.osym.gov.tr/

SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

YKS 2025 sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihine yakın bir dönemde, Haziran ayının ilk haftalarında yayınlıyor. Belgeler açıklandığında, adaylar sınav yeri, salon ve sıra bilgilerini öğrenebilecek.

YKS 2025 BAŞVURU SÜRECİ EN ZAMAN TAMAMLANDI?

YKS başvuru süreci, Şubat-Mart 2025 döneminde ÖSYM tarafından tamamlandı. Artık adaylar, 21-22 Haziran’daki sınavlar için geri sayıma geçti.

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