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YKS açıklandı mı, ne zaman açıklanır? TYT, AYT, YDT sonuçları için geri sayım başladı! ÖSYM tarih verdi

30.06.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. 17-18 Haziran'da gerçekleştirilen YKS 2023 için ÖSYM'den açıklama bekleniyordu. Sonuçların ilanından sonra tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber tercih dönemi de başlayacak. Peki, YKS açıklandı mı, ne zaman açıklanır? TYT, AYT, YDT sonuçları için geri sayım başladı! ÖSYM tarih verdi

YKS açıklandı mı, ne zaman açıklanır? TYT, AYT, YDT sonuçları için geri sayım başladı! ÖSYM tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 2023 oturumları 17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Sınav sonrasında adaylar YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İşte YKS 2023 ile ilgili bilgiler ve TYT, AYT, YDT sınav sonuçları detayları...

YKS AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci TYT-AYT ve YDT'ten oluşan üç aşamalı üniversite sınavına girdi.

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Sınav sonuçları henüz açıklanmadı. YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

YKS 2023 SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI MI?

2023 YKS sınav soruları ve cevapları sınavın hemen ardından ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı.

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YKS SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

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