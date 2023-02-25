YKS başvuru tarihi ne zaman? TYT - AYT - YDT oturumları hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2023 YKS başvuru ve sınav tarihleri

YKS sınav tarihi ve başvuru tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası birçok sınav ertelendi. Erteleme kararları ardından gözler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihine çevrildi. 2023 YKS başvuru tarihi merak konusu oldu.

YKS ERTELENDİ Mİ?

YKS oturumunun ertelenmesine dair henüz herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

Konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

YKS NE ZAMAN?

2023 ÖSYM takvimi henüz belli olmadı. YKS ve diğer sınavların tarihlerinin belli olması için ÖSYM takviminin yayımlanması bekleniyor.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.

Sınav tarihinin ve başvuru kılavuzunun önümüzdeki haftalarda yayımlanması bekleniyor.

