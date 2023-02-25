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YKS başvuru tarihi ne zaman? TYT - AYT - YDT oturumları hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2023 YKS başvuru ve sınav tarihleri

25.02.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS başvuru tarihi, üniversite sınavına girmeyi planlayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AYT, TYT ve YDT oturumlarını kapsayan üniversite sınavına ilişkin bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 2023 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 YKS ne zaman yapılacak?

YKS başvuru tarihi ne zaman? TYT - AYT - YDT oturumları hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2023 YKS başvuru ve sınav tarihleri

YKS sınav tarihi ve başvuru tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası birçok sınav ertelendi. Erteleme kararları ardından gözler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihine çevrildi. 2023 YKS başvuru tarihi merak konusu oldu.

YKS ertelendi mi? YKS başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM başvuru kılavuzunda...

YKS ERTELENDİ Mİ?

YKS oturumunun ertelenmesine dair henüz herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

Konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

YKS ertelendi mi? YKS başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM başvuru kılavuzunda...

YKS NE ZAMAN?

2023 ÖSYM takvimi henüz belli olmadı. YKS ve diğer sınavların tarihlerinin belli olması için ÖSYM takviminin yayımlanması bekleniyor.

YKS ertelendi mi? YKS başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM başvuru kılavuzunda...

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.

YKS ertelendi mi? YKS başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM başvuru kılavuzunda...

Sınav tarihinin ve başvuru kılavuzunun önümüzdeki haftalarda yayımlanması bekleniyor.

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