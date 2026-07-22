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YKS birincilerinin seçecekleri bölümler belli oldu! 2 aday aynı bölümü istiyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Sonuçların açıklanmasının ardından TYT ve AYT alanındaki birinciler belli oldu. Bu yıl Türkiye genelinde 13 tane birinci seçildi. İşte YKS birincilerinin tercih edecekleri bölümler...

YKS birincilerinin seçecekleri bölümler belli oldu! 2 aday aynı bölümü istiyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde YKS birincisi seçilen 13 öğrenciden bazıları üniversitede tercih edecekleri bölümü seçti.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler tercih sürecine odaklandı. Bu yıl sınavda birincilik elde eden 13 öğrenciden ikisi, hedeflerinin tıp fakültesi olduğunu açıkladı. İki Türkiye birincisinin ortak hedefinin tıp eğitimi olduğu ortaya çıktı.

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarına göre bu yıl Türkiye genelinde 13 aday farklı puan türlerinde birincilik elde etti.

Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Şerif Efe Dartar, hem Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) hem de Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal puan türünde Türkiye birincisi oldu. Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencisi Doğa Erdemir ise TYT ve Yabancı Dil Testi (YDT) İngilizce alanında birincilik elde etti.

AYT'nin sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri dereceye girerken, YDT Fransızca birinciliğini Denizli Açık Öğretim Lisesi mezunu Sena İlhan kazandı. Eskişehir ve Şanlıurfa'dan da Türkiye birincileri çıktı.

HEDEFİ HACCETEPE TIP

TYT Türkiye birincilerinden Şanlıurfa Fen Lisesi mezunu Miraç Koşar, yaklaşık 2 milyon 425 bin aday arasından zirveye yerleşti. Doktor olmayı hedeflediğini belirten Koşar, tercih döneminde ilk sıraya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni yazmayı planladığını söyledi.

YKS birincilerinin seçecekleri bölümler belli oldu! 2 aday aynı bölümü istiyor 1

Sınav sürecini "hayatım boyunca unutmayacağım bir başarı" olarak nitelendiren Koşar, öğretmen olan anne ve babasının kendisine büyük destek verdiğini ifade etti.

FRANSIZCA BİRİNCİSİ DE TIP İSTİYOR

YDT Fransızca alanında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Sena İlhan da tercihini sayısal puanıyla yapacağını açıkladı.

Üniversite sınavına hazırlanabilmek için eğitimini Açık Öğretim Lisesi'nde sürdüren İlhan, Fransızca bilgisini internet üzerinden takip ettiği eğitim içerikleri, kitaplar ve videolarla geliştirdiğini anlattı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

YKS birincilerinin seçecekleri bölümler belli oldu! 2 aday aynı bölümü istiyor 2

Üçüncü kez girdiği sınavda Türkiye birinciliğine ulaşan İlhan, ikiz kız kardeşinin de tıp eğitimi aldığını belirterek kendisinin de aynı mesleği yapmak istediğini söyledi. Tercih döneminde sayısal puanıyla tıp fakültelerini değerlendireceğini ifade eden İlhan, başarısında en önemli etkenin kendisine uygun çalışma sistemini oluşturması olduğunu dile getirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ayt tyt yks
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