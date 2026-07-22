Kazancı en yüksek olan üniversite bölümleri açıklandı! Zirvedeki meslek şaşırttı

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları tercih sürecine hazırlanıyor. Uzmanlar tercihlerin yalnızca puana göre değil, ilgi alanı, yetenek ve mesleğin geleceği dikkate alınarak yapılması gerektiğini vurguluyor.

Tercih sürecinde yol gösteren verilerden biri de TÜİK'in yayımladığı 2025 Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri oldu. Raporda mezunların istihdam oranları ve ortalama kazançlarına yönelik dikkat çeken bilgiler yer aldı.

EN YÜKSEK KAZANCI SAĞLAYAN BÖLÜM PİLOTAJ OLDU

TÜİK'in 2024 verileri üzerinden hazırladığı rapora göre, ortalama kazancı en yüksek lisans bölümü Pilotaj olarak belirlendi. Böylece uzun yıllardır en çok kazanca sahip olduğu düşünülen tıp bölümü, listede ilk sırada yer alamadı.

Rapora göre Matematik Mühendisliği ikinci, Uzay Mühendisliği ise üçüncü sırada bulunurken, Tıp dördüncü sıraya yerleşti.

EN ÇOK KAZANDIRAN 15 LİSANS BÖLÜMÜ

TÜİK verilerine göre ortalama kazancı en yüksek lisans bölümleri şöyle sıralandı:

Pilotaj

Matematik Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Tıp

Uçak Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Uçak Bakım ve Onarım

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

ÖN LİSANSTA ZİRVEDE POLİS MESLEK EĞİTİMİ VAR

Rapora göre ön lisans programlarında ortalama kazancı en yüksek bölüm Polis Meslek Eğitimi oldu. Bu bölümü sırasıyla Uçak Teknolojisi, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Marka İletişimi ile Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı programları takip etti.