YKS EK TERCİH SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS ikinci yerleştirme sonuçları ösym.gov.tr ile sorgulama ekranı!

YKS ek yerleştirme sonuçları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) genel yerleştirmelerinin ardından, ÖSYM 2023-YKS sonuçlarına göre ek yerleştirme sürecinin başladığını ve tercihlerin 12-17 Eylül'de yapılacağını duyurmuştu. Peki, YKS ek yerleştirmeler ne zaman, hangi gün açıklanır? Gözler ösym.gov.tr ekranında!

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bir duyuru henüz yayımlanmadı. 2023-YKS ek tercihleri 17 Eylül 2023 Pazar günü sona erecek. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023

Üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler YKS ek yerleştirme sürecinde şanslarını denemek üzere bir fırsata sahip olacak.

Üniversiteler YKS boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirdi. 2023-YKS sonuçlarına göre gerçekleştirilen genel yerleştirme sonucunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme süreciyle doldurulacak.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YKS ek tercih ücreti 50,00 TL olarak açıklandı.



