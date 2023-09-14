EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS EK TERCİH SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS ikinci yerleştirme sonuçları ösym.gov.tr ile sorgulama ekranı!

YKS EK TERCİH SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS ikinci yerleştirme sonuçları ösym.gov.tr ile sorgulama ekranı!

14.09.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih sonuçları merakla bekleniyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 12 Eylül tarihinde başladı. Tercih işlemleri 17 Eylül Pazar günü sona erecek. YKS ikinci tercih işlemlerini tamamlayan adaylar ek yerleştirme sonuçları için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, YKS ek tercih sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS ikinci yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

YKS ek yerleştirme sonuçları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) genel yerleştirmelerinin ardından, ÖSYM 2023-YKS sonuçlarına göre ek yerleştirme sürecinin başladığını ve tercihlerin 12-17 Eylül'de yapılacağını duyurmuştu. Peki, YKS ek yerleştirmeler ne zaman, hangi gün açıklanır? Gözler ösym.gov.tr ekranında!

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bir duyuru henüz yayımlanmadı. 2023-YKS ek tercihleri 17 Eylül 2023 Pazar günü sona erecek. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

optik form 3

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023

Üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler YKS ek yerleştirme sürecinde şanslarını denemek üzere bir fırsata sahip olacak.

Üniversiteler YKS boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirdi. 2023-YKS sonuçlarına göre gerçekleştirilen genel yerleştirme sonucunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme süreciyle doldurulacak.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

optik form

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YKS ek tercih ücreti 50,00 TL olarak açıklandı.

YKS EK TERCİH EKRANI


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı
Öğretmen adaylarının beklediği sıralama belli oldu! Öğretmen adaylarının beklediği sıralama belli oldu!
Doğa’da ders zili çaldıDoğa’da ders zili çaldı
Anahtar Kelimeler:
yks yks ek tercih yks ek tercih kılavuzu

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.