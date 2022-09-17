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YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS ikinci tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

17.09.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih sonuçları adaylar tarafından ilgiyle takip ediliyor. ÖSYM'den gelecek açıklamaya gözler çevrildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) genel yerleştirmeler sonrası 7 Eylül’de başlayan ek yerleştirme süreci sonlanmıştı. Peki YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS ikinci tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS ikinci tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS'de ikinci tercih başvurularının tamamlanmasının sonrasında ek tercih sonuçları gündeme geldi. 2022 YKS ek tercihleri son olarak 13 Eylül Salı günü sonlanmıştı. 2022 YKS ek tercih sürecinde önceki senelere göre daha az kontenjan mevcuttu ancak üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar için son şans olarak değerlendirilmişti. Sonuçların açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ise üniversiteler tarafından 25-30 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Söz konusu bilgilere göre sonuç 25 Eylül'den önce erişime açılacak. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu bilgiler kapsamında ek tercih sonuçları 25 Eylül öncesi yayımlanacak. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 01 Ekim 2021 tarihinde açıklanmıştı.

EK TERCİH KONTENJANLARINDA DURUM NE?

Ek yerleştirme sürecinde bu sene önceki yıllara göre daha az kontenjan olsa da süreç üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar için son şans olarak görülüyor. Bu sene üniversiteye yerleşip kaydolmayan 105 bin 772 adayla birlikte toplam 122 bin 209 ek kontenjan oluştu. Bu boş kontenjanların 95 bin 108’i devlet, 20 bin 818’i vakıf, 6 bin 283’ü de Kıbrıs ve yabancı üniversitelere ait.

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