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YKS EK TERCİH TARİHİ 2023: YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM'nin üniversite ek tercih kılavuzu ile ayrıntılar açıklanacak

03.09.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih tarihleri merak konusu oldu. YKS'de ikinci tercih süreci, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sona eren üniversite kayıt süreci nedeniyle arama motorlarında sorgulanıyor. İkinci şansı değerlendirmek isteyen kişilerin, gözü kulağı ÖSYM'den gelecek açıklamada. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS ek tercih tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Üniversite kayıt süreci 1 Eylül Cuma günü sona erdi. Şimdi sırada 2023 YKS ek tercih işlemleri var. Konuya ilişkin açıklama ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte YKS ek tercih tarihleri ile ilgili detaylar...

2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

YKS terichlerinin ardından başlayan üniversite kayıt süreci 1 Eylül 2023 Cuma günü itibarıyla sona erdi.

2023 YKS ek tercih işlemlerinin Eylül ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.

2023 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu ile tarihe ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023

Üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler YKS ek yerleştirme sürecinde şanslarını denemek üzere bir fırsata sahip olacak.

Üniversite kayıt işlemleri tamamlandı.

Üniversiteler YKS boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirecek. 2023-YKS sonuçlarına göre gerçekleştirilen genel yerleştirme sonucunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme süreciyle doldurulacak.

Boş kontenjanların Eylül ayının ikinci haftası içerisinde açıklanması öngörülüyor.

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