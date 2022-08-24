YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2022! YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu için üniversiteye yerleşemeyen öğrenci adaylarının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bilindiği üzere işlemler ÖSYM AİS ekranından yapılacak. Peki "YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak?", "YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?" Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanması sonrası üniversite kayıt süreci başladı. Şimdi gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi.

Bilindiği üzere üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Dolayısıyla YKS ek tercihlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS ek tercih ücreti 30 TL olacak. Tercih ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yaptıkları tercihler ise geçersiz sayılacak. Ek yerleştirme başvurularının ne zaman başlayacağı ise üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.

YKS EK TERCİH KILAVUZU/BOŞ KONTEJANLAR YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen YKS ek tercih kılavuzuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

