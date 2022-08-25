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YKS EK TERCİH TARİHLERİ! YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

25.08.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercihler üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından başlayan kayıt işlemleri sebebiyle merak konusu oldu. Herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen kişiler internette ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek için araştırma yapıyor. 22 Ağustos'ta başlayan üniversite kayıtları 26 Ağustos Cuma günü sona erecek. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? Detaylar haberimizde...

YKS EK TERCİH TARİHLERİ! YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu için internette araştırma yapılıyor. Açıkta kalan öğrenciler için gözler ÖSYM'den konuya ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. Birçok kişi arama motorlarında "YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?" soru ve konu başıklarını sorguluyor. Detaylar haberimizde...

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YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanması sonrası üniversite kayıt süreci başladı. Şimdi gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi.

Bilindiği üzere üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Dolayısıyla YKS ek tercihlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

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YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS ek tercih ücreti 30 TL olacak. Tercih ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yaptıkları tercihler ise geçersiz sayılacak. Ek yerleştirme başvurularının ne zaman başlayacağı ise üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.

YKS EK TERCİH KILAVUZU/BOŞ KONTEJANLAR YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen YKS ek tercih kılavuzuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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YKS EK TERCİH TARİHLERİ!YKS EK TERCİH TARİHLERİ!
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