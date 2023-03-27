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YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2023: YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Son başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM açıkladı!

27.03.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS geç başvuru ücreti üniversite sınavına girmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. 8 Mart 2023 Çarşamba günü başlayıp 23 Mart 2023 Perşembe günü sona eren başvuru sürecinin ardından YKS geç başvuru süreci de bugün itibarıyla başlamış oldu. Öte yandan birçok kişi internette "2023 YKS geç başvuru tarihi ne zaman, son gün ne?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2023: YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Son başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM açıkladı!

YKS geç başvuru ücreti ile ilgili araştırmalar bugün başlayan süreç nedeniyle hız kazandı. YKS sınav oturumları bu sene Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 17 Haziran'da, sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 18 Haziran'da, öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. YKS 2023 geç başvuru tarihleri ve ücreti merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS geç başvuru 27 Mart 2023 Pazartesi günü itibarıyla başladı.

YKS geç başvuru süreci 3 Nisan 2023 Pazartesi günü sona erecek.

YKS geç başvuru ücretleri de bu tarihler aralığında yatırılmalıdır. YKS geç başvuruları ÖSYM AİS üzerinden alınacak.

ösym yks optik

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YKS başvuru ücreti her bir oturum için 110 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru kapsamında adaylar TYT/AYT/YDT her biri için115 TL ücret ödeyecek.

ÖSYM YKS

2023 YKS OTURUMLARI NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek. Saat 10.15'te başlayan sınav 165 dakika sürecek

optik form ve kalem

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 18 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Saat 10.15'te başlayan sınav 180 dakika sürecek

optik formm

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Saat 15.45'te başlayan sınav 120 dakika sürecek.

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