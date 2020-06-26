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YKS günlerinde sınav yapılacak okulların çevresindeki kırtasiyeler açık olacak

SİVAS HABERLERİ  | 26.06.2020 20:33 | Son Güncelleme

Sivas’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın uygulanacağı günlerde sınavın yapılacağı okulların etrafındaki kırtasiyeler açık olacak.Sivas Valiliği, 27 ve 28 Haziran tarihinde iki gün boyunca 125 sınav merkezinde toplam 19 bin 652 öğrencinin gireceği YKS öncesi sınavın yapılacağı okulların etrafındaki kırtasiyelerin açık olacağını duyurdu.Sivas Valiliğinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “ 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında belirli istisnalar çerçevesinde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında, il/ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’nda karar alınmak suretiyle YKS’nin yapılacağı okulların/ sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyelerin ve çalışanların belirtilen kısıtlamadan 27-28 Haziran tarihlerinde muaf tutulacaktır “ifadeleri kullanıldı.

YKS günlerinde sınav yapılacak okulların çevresindeki kırtasiyeler açık olacak

Sivas’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın uygulanacağı günlerde sınavın yapılacağı okulların etrafındaki kırtasiyeler açık olacak.
Sivas Valiliği, 27 ve 28 Haziran tarihinde iki gün boyunca 125 sınav merkezinde toplam 19 bin 652 öğrencinin gireceği YKS öncesi sınavın yapılacağı okulların etrafındaki kırtasiyelerin açık olacağını duyurdu.
Sivas Valiliğinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “ 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında belirli istisnalar çerçevesinde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında, il/ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’nda karar alınmak suretiyle YKS’nin yapılacağı okulların/ sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyelerin ve çalışanların belirtilen kısıtlamadan 27-28 Haziran tarihlerinde muaf tutulacaktır “ifadeleri kullanıldı.

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Öğle
12:40
İkindi
16:37
Akşam
20:11
Yatsı
21:57

Sivas Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Doğruyol Eczanesi
Merkez
Örnekol Eczanesi
Merkez
Sivas Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
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