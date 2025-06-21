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YKS sınav görevlisi ücretleri ne kadar? YKS sınav görevlisi ücretleri 2025: Sınav gözetmen ücreti hesaplara ne zaman yatar? Sınav gözetmenliği başvurusu adımları...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025’te görev alacak öğretmenler ve akademisyenler için sınav görevlisi ücretleri ve başvuru süreci açıklandı. ÖSYM tarafından belirlenen ücretler, memur maaş katsayılarına bağlı olarak güncellenirken, bina yöneticisi, salon başkanı ve gözetmen için farklı tutarlar ödeniyor. Sınav sürecine katkı sağlayarak ek gelir elde etmek isteyen eğitimciler, ÖSYM’nin Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden kolayca başvuruda bulunabiliyor. Detaylar haberimizde…

YKS sınav görevlisi ücretleri ne kadar? YKS sınav görevlisi ücretleri 2025: Sınav gözetmen ücreti hesaplara ne zaman yatar? Sınav gözetmenliği başvurusu adımları...
Sedef Karatay

ÖSYM tarafından belirlenen ücretler, memur maaş katsayılarına bağlı olarak her yıl güncelleniyor ve görev unvanına göre değişiklik gösteriyor. Bu ödemeler, eğitimciler için hem maddi hem de mesleki açıdan motive edici bir unsur olarak öne çıkıyor. Peki, YKS sınav görevlisi ücreti ne kadar? Sınav gözetmen ücreti ne zaman yatar? Öğretmenler için sınav gözetmenliği başvurusu nasıl yapılır?

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YKS SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2025

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda görevli personellere Ocak-Haziran 2025 döneminde geçerli olan ödeme tutarları şu şekildedir:

Bina Yöneticisi: 1.384 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.720 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.521 TL

Salon Başkanı: 1.338 TL

Gözetmen: 1.223 TL

Yedek Gözetmen: 1.070 TL

Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarında ise ödemeler şu şekildedir:

Bina Sınav Sorumlusu: Brüt 3.037,67 TL / Net 2.558,96 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: Brüt 2.025,11 TL / Net 1.705,97 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): Brüt 1.923,86 TL / Net 1.620,68 TL

Temmuz 2025’ten itibaren memur maaş katsayısındaki artışla birlikte ücretlerde güncelleme yapılması bekleniyor.

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SINAV GÖZETMEN ÜCRETİ HESAPLARA NE ZAMAN YATAR?

Sınavlarda görev yapan personelin ücretleri, görev tamamlandıktan bir hafta sonra banka hesaplarına yatırılmaya başlanır. Ödemeler, memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor.

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ÖĞRETMENLER SINAV GÖZETMENLİĞİ BAŞVURUSUNU NASIL YAPABİLİR?

YKS sınav gözetmenliği başvurusu, ÖSYM’nin Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden yapılır. İşte adım adım başvuru süreci:

GİS’e giriş: https://gis.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifreyle ya da e-Devlet şifresiyle giriş yapın.

Kayıt oluşturma: Sistemde kaydı olmayan öğretmenler, “Yeni Üye” sekmesinden kişisel bilgilerini girerek kayıt oluşturabilir.

Görev tercihi: YKS için açık olan görevleri (salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen vb.) seçin.

Başvuru onayı: Başvuru, ÖSYM’nin sınav takvimine göre tamamlanır. Öğretmenlerin bilgilerinin güncel olduğundan ve adli sicil kaydının temiz olduğundan emin olmaları gerekir.

Görev bildirimi: ÖSYM, uygun görülen öğretmenleri sistem üzerinden bilgilendirir ve görev onayı verir.

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ÖSYM Öğretmen Üniversite sınavı yks TYT - AYT - YDT sınavları
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