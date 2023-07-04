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  4. YKS SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte osym.gov.tr TYT, AYT ve YDT oturumları ile YKS sonucu sorgulama ekranı

YKS SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte osym.gov.tr TYT, AYT ve YDT oturumları ile YKS sonucu sorgulama ekranı

04.07.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı sonrası gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Bilindiği üzere ÖSYM sınav sonuçları için tarih vermişti. Peki, YKS sonuçları erken açıklanır mı? 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte osym.gov.tr TYT, AYT ve YDT oturumları ile YKS sonucu sorgulama ekranı

YKS sonuçları ile ilgili yapılan arama motorlarında yapılan sorgulamalar; 17 Haziran'da yapılan TYT ve 18 Haziran'da gerçekleştirilen AYT ve YDT oturumları sonrası hız kazandı. YKS sonuçları tarihi ÖSYM tarafından yayımlandı. Üniversite sınav sonucuna dair detaylar merak konusu oldu. YKS sonuçları Temmuz ayında adayların erişime açılacak. İşte ayrıntılar...

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

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YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS tercihleri için henüz açıklama yapılmadı. YKS sonuçları 20 Temmuz'da erişime açılacak. Sınav sonuçlarının saat 12:00 ile 15:00 arasında yayımlanması bekleniyor.

YKS tercihleri için tarihler de sonuçların ardından belli olacak.

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YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihleri için adayların 24 hakkı bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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