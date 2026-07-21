YKS sonuçları açıkladı! ÖSYM duyurdu... İşte sorgulama ekranı

Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği an geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını erişime açtı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın ardından öğrenciler puanlarını, başarı sıralamalarını ve tercih sürecine ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki YKS sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? Üniversite tercihleri hangi tarihler arasında yapılacak? İşte 2026 YKS sonuç ekranı ve tercih takvimine ilişkin merak edilenler…

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI, ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada yoğun bir hazırlık süreci geçiren adayları, ailelerini ve eğitim camiasını tebrik ederek, üniversiteye yerleşecek öğrencilerin ülkeye faydalı bireyler olarak yetişeceğine inandığını belirtti.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının "https://ykssonuc.osym.gov.tr/" internet adresinden erişime açıldığını bildirdi.

TYT'DE 5, AYT'DE 3, YTD'DE 5 KİŞİ BİRİNCİ OLDU

2026 YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) birinciliğini İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dartar paylaştı. Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sayısalda Şerif Efe Dartar, sözelde Enes Salahaddin Coşkun, eşit ağırlıkta ise Tuğsem Bahar birinci oldu. Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça alanlarında farklı adaylar birincilik elde etti.

Sınava başvuran 2 milyon 425 bin 627 adaydan 2 milyon 255 bin 76'sı TYT'ye katılırken, AYT'ye başvuran 1 milyon 627 bin 970 adayın 1 milyon 473 bin 113'ü sınava girdi. YDT'ye başvuran 203 bin 640 adaydan ise 143 bin 270'i sınava katıldı. Tüm oturumlarda kadın adayların sınava katılım oranının erkek adaylardan daha yüksek olduğu bildirildi.

MATEMATİKTE ORTALAMA DOĞRU CEVAP SAYISI 6,8

ÖSYM verilerine göre, TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap ortalamaları Türkçe'de 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8 ve fen bilimlerinde 4,3 olarak gerçekleşti.