2023 YKS heyecanı başladı. YKS, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 17 ve 18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. TYT - AYT - YDT olmak üzere üç farklı oturumda ter dökecek olan 3 milyon 498 bin 18 öğrencinin gözü sınav soru ve cevaplarına çevrilmiş durumda. Sınavın ardından kaç net yaptıklarını ve kaç puan alabileceklerini hesaplamak isteyen adaylar YKS SORULARI VE CEVAPLARI açıklandı mı? ÖSYM YKS (TYT, AYT, YDT) soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtları araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm detaylar...

YKS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından 17 ve 18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenen YKS'de soru ve cevaplar henüz yayınlanmadı. YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ile bugün başlıyor. YKS'de ilk oturum saat 13.00'te tamamlanacak.

TYT soruları ve cevaplarının sınavın tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor. Diğer oturumlar tamamlandıktan sonra ise YKS soruları ve cevapları erişime açılacak.

Soruların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak, sınava katılmayanlar soruların sadece yüzde 10'unu görebilecek. Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin internet adresinde olacak.

YKS KAÇ DAKİKA KAÇ SORU?

YKS'nin 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.

Sınavın ikinci oturumu AYT ise 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.

Üçüncü oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

