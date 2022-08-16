YKS TABAN PUANLARI 2022! ÖSYM ile sözel/sayısal 2 yıllık ve 4 yıllık YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS taban puanları 2022, üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Ek tercih sürecini bekleyen adaylar boş kontenjanlara yerleşmek için puanlarına göre tercihte bulunacak. Gözler, ÖSYM'den yapılacak ek tercih kılavuzu açıklamasında. Peki, YKS taban puanları 2022 açıklandı mı? ÖSYM ile sözel/sayısal 2 yıllık ve 4 yıllık YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması...

EK TERCİHLER İÇİN YKS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

YKS tercih sonuçları, 15 Ağustos Pazartesi günü MSYM tarafından açıklandı.

Ek tercihler için geri sayım devam ederken YKS üniversite taban puanları boş kontenjanları da merak edildi.

2022 YKS 2. tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte tercih takviminin yanı sıra üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları da belli olacak. YKS 2. tercih kılavuzu yayınlandığında haberimize eklenecektir.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Adaylar, YKS tercih sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sayfası https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile görüntüleyebilecekler.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İşte YKS tercih sonucu sorgulama ekranı:

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

