YKS TABAN PUANLARI 2023 ÖSYM: YKS ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

YKS taban puanları tercih süreci sebebiyle merak konusu oldu. YKS tercihleri bugün başlıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları bilgisini baz alarak tercih yapacaklar. Birçok kişi internette "2023 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları" konu başlığını araştırıyor. İşte, YKS ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarına ilişkin ayrıntılar...

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. 2023 yılı üniversite taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli olacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri bugün (27 Temmuz 2023 Perşembe) itibarıyla alınmaya başlanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada YKS tercih süreci için son gün 8 Ağustos 2023 olarak duyuruldu.

Adaylar YKS tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda yapacak.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

ÖSYM tarafından ön bilgi amaçlı YKS programları ve kontenjanları hakkında kılavuz yayımladı.

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. 2023 yılı üniversite taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli olacak.



