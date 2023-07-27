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  4. YKS TABAN PUANLARI 2023 ÖSYM: YKS ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

YKS TABAN PUANLARI 2023 ÖSYM: YKS ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

27.07.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih süreci nedeniyle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından bugün tercih süreci nihayet başlıyor. Birçok kişi bu nedenle internette 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları ile ilgili araştırma yapıyor. İşte, üniversite taban puanları ile ilgili detaylar...

YKS taban puanları tercih süreci sebebiyle merak konusu oldu. YKS tercihleri bugün başlıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları bilgisini baz alarak tercih yapacaklar. Birçok kişi internette "2023 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları" konu başlığını araştırıyor. İşte, YKS ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarına ilişkin ayrıntılar...

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YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. 2023 yılı üniversite taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli olacak.

ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri bugün (27 Temmuz 2023 Perşembe) itibarıyla alınmaya başlanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada YKS tercih süreci için son gün 8 Ağustos 2023 olarak duyuruldu.

Adaylar YKS tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda yapacak.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite boş kontenjan 2020 belli oldu mu?

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

ÖSYM tarafından ön bilgi amaçlı YKS programları ve kontenjanları hakkında kılavuz yayımladı.

ÖSYM'NİN YKS ÖN BİLGİ AMAÇLI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. 2023 yılı üniversite taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli olacak.

ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

thumbs_b_c_fefc6694db7828743acde0287c19aef1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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