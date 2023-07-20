YKS TERCİH GÜNLERİ 2023! YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek? ÖSYM duyurdu!

YKS üniversite tercih tarihleri son dakika açıklaması ille belli oldu. 17 Haziran'da TYT ve 18 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarının ardından heyecanla beklenen YKS sınavı sonuçları adayların erişimine açıldı. Üniversite adayları hayallerindeki okul ve bölüm için tercihlerini yapacaklar. YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. İşte YKS 2023 tercih günleri ve detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS SONUÇLARI BELLİ OLDU

YKS sonuçları tarih bilgisi 20 Temmuz 2023 olarak duyurulmuştu. Fakat ÖSYM merakla beklenen açıklamayı bugün yaptı. YKS sınav sonuçları açıklandı.

YKS SONUÇLARI 2023 EKRANI

YKS sonuçları için aşağıdaki linkten ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.