EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS TERCİH TARİHLERİ 2023: YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Tercih kılavuzu ve kontenjanlar yayımlandı mı?

YKS TERCİH TARİHLERİ 2023: YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Tercih kılavuzu ve kontenjanlar yayımlandı mı?

07.07.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih günleri için geri sayım devam ediyor. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilanından sonra tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber tercih dönemi de başlayacak. Üniversite adayları hayallerindeki okul ve bölüm için tercihlerini yapacaklar. YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte konuya ilişkin detaylar...

YKS tercih tarihleri merakla sorgulanıyor. 17 Haziran'da TYT ve 18 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarının ardından YKS sınavı tamamlanmış oldu. Sınava katılım gösteren üniversite adaylarının gözü kulağı tercih tarihleri için ÖSYM'ye çevrildi. Öte yandan tercih kılavuzu ve kontenjanlar da şimdiden araştırılıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu ve kontenjanlar yayımlandı mı?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

yks

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

optik form

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2023-ALES/2 başvuruları başladı2023-ALES/2 başvuruları başladı
Anahtar Kelimeler:
yks yks tercih

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısının boşanma davası açtığını öğrenince öfkeden deliye döndü

Karısının boşanma davası açtığını öğrenince öfkeden deliye döndü

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Sesini duymak için telefonu kulağına götürdü! Ekranı her şeyi ele verdi

Sesini duymak için telefonu kulağına götürdü! Ekranı her şeyi ele verdi

Karısını öldürüp beyninden yemek yaptı! Caniliği bununla da kalmadı

Karısını öldürüp beyninden yemek yaptı! Caniliği bununla da kalmadı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.