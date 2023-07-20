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YKS TERCİH TARİHLERİ 2023: YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM Başkanı Ersoy'dan son dakika açıklaması

20.07.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercihlerinin ne zaman, hangi tarihte yapılacağı ÖSYM Başkanı Ersoy'un son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte? İşte ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıklaması ve 2023 YKS tercih tarihleri...

YKS tercihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin başlayacağı ve sona ereceği tarihi açıkladı. YKS tercih tarihleri internette araştırılıyor. İşte YKS tercihleri ile ilgili detaylar...

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

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YKS SONUÇLARI BELLİ OLDU

YKS sonuçları tarih bilgisi 20 Temmuz 2023 olarak duyurulmuştu. Fakat ÖSYM merakla beklenen açıklamayı bugün yaptı. YKS sınav sonuçları açıklandı.
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YKS SONUÇLARI 2023 EKRANI

YKS sonuçları için aşağıdaki linkten ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

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ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan açıklamaYKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan açıklama
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