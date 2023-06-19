YKS TERCİH TARİHLERİ 2023: YKS tercihleri ne zaman yapılacak, kaç tercih hakkı var? ÖSYM'den açıklama bekleniyor

YKS tercih tarihleri günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 3 milyon 527 bin 463 aday üniversite sınavına katılmak için başvurdu. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı sonrası gözler sonuç ve tercih tarihinde. İşte 2023 YKS tercih tarihleri...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS tercihleri için henüz açıklama yapılmadı. YKS sonuçları 20 Temmuz'da erişime açılacak. Sınav sonuçlarının saat 12:00 ile 15:00 arasında yayımlanması bekleniyor.

YKS tercihleri için tarihler de sonuçların ardından belli olacak.

YKS SINAVINFA KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihleri için adayların 24 hakkı bulunuyor.

