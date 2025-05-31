YKS'ye geri sayım başladı: Kendine odaklanma zamanı geldi! ‘Retrieval practice' tekniği çok etkili: "Yanlışlar başarısızlık değil, öğrenme fırsatıdır"

Sınava haftalar kala öğrencilerin yeni konular öğrenmek yerine, bilgilerini pekiştirmeye odaklanmaları gerektiğini belirten Uzman Psikolojik Danışman Elif Ünal, "Bilişsel psikolojiye göre tekrar, bilginin uzun süreli belleğe aktarılması için şart. Artık öğrenmeyi değil, hatırlamayı güçlendirme zamanı" diyerek özellikle deneme sınavlarının günlük rutine eklenmesini tavsiye etti.

‘Retrieval practice' gibi tekniklerin, bilgiyi pasif okumadan çok daha etkili hale getirdiğini de ayrıca vurgulayan Ünal, tekrarın önemine dikkat çekti.

"YANLIŞLAR BAŞARISIZLIK DEĞİL, ÖĞRENME FIRSATIDIR"

Sınav hazırlığında yapılan hataların iyi analiz edilmesinin başarıyı artırdığını belirten Ünal, metabilişsel farkındalığın yani kişinin kendi öğrenme sürecini fark edebilme becerisinin önemine dikkat çekti: "Bir soruda neden hata yaptığını fark eden öğrenci, sadece doğruyu öğrenmiş olmaz, bir daha o yanlışı yapmama becerisi de kazanır. Bu süreçte yanlışları not etmek ve hangi konuyla ilgili olduklarını takip etmek, öğrenmenin en verimli yollarından biridir."

"UYKU VE BESLENME SADECE FİZİKSEL DEĞİL, BİLİŞSEL BİR İHTİYAÇ"

Ünal, özellikle sınav sürecine yaklaşırken kaliteli uykunun ve dengeli beslenmenin zihinsel performans üzerindeki etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Omega-3, B vitaminleri ve kompleks karbonhidratların beyin fonksiyonlarını desteklediğini; yetersiz uykunun ise dikkat, karar verme ve hızlı düşünme becerilerini zayıflattığını hatırlattı.

"KAYGI, DOZUNDA OLDUĞUNDA MOTİVE EDİCİ BİR GÜÇTÜR"

Sınav kaygısının tamamen ortadan kaldırılması gereken bir şey değil, doğru yönetilmesi gereken doğal bir süreç olduğunu belirten Ünal, derin nefes egzersizleri, olumlu iç konuşmalar ve zihinsel tekrarların bu süreçte etkili araçlar olduğunu aktardı. Ayrıca, öğrencilerin kendilerine karşı daha anlayışlı ve şefkatli olmaları gerektiğini de vurgulayarak "Bu sadece bir sınav değil; bu, öğrencilerin azmini, emeğini ve inancını temsil eden bir durak" dedi.

Sınav maratonundaki tüm adaylara başarılar dileyen Uzman Psikolojik Danışman Elif Ünal, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin bu süreçte uzman kadrosuyla öğrencilerin ihtiyaç duyduğu rehberliği sağlamayı sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır