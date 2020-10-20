YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. YKS’de dereceye giren öğrencileri ödüllendirildi

YKS’de dereceye giren öğrencileri ödüllendirildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 20.10.2020 16:15 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, YKS’de ilk 1000’e girerek Türkiye derecesi yapan Adıyamanlı öğrencileri makamında ağırlayarak ödüllendirdi.Adıyaman Belediye Başkanı Dr.

YKS’de dereceye giren öğrencileri ödüllendirildi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, YKS’de ilk 1000’e girerek Türkiye derecesi yapan Adıyamanlı öğrencileri makamında ağırlayarak ödüllendirdi.
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 1000’e girerek Türkiye derecesi yapan Adıyamanlı öğrencileri makamında ağırladı.
Başkanlık makamında gerçekleşen kabulde, 2020 YKS Türkiye 323.’sü olarak Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü kazanan Gülşen Sabak,Türkiye 844.’sü olarak Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü kazanan Yusuf Can Karagöz, Türkiye 874.’sü olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Zeynep Dicle Alkan ve Türkiye 952.’si olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Ömer Faruk Alkayış ile bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Kılınç, öğrencileri elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti.
Ziyaret sonunda Başkan Kılınç, başarılı öğrencilere Türk ve dünya klasiklerinden kitaplar hediye ederek çeyrek altınla ödüllendirdi.

YKS’de dereceye giren öğrencileri ödüllendirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Denizlispor 3 puanla tanıştı
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı

Adıyaman Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:13
Sabah
06:33
Öğle
12:17
İkindi
15:21
Akşam
17:50
Yatsı
19:06

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Erdil Eczanesi
Merkez
Ketenci Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
Perihan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Adıyaman'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Tabela işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı
Tabela işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı
Sümer Anaokuluna, Yeşil Bayrak ödülü
Sümer Anaokuluna, Yeşil Bayrak ödülü
Vekil Toprak’tan, Turanlı’ya ziyaret
Vekil Toprak’tan, Turanlı’ya ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.