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YKS’de dereceye giren öğrencileri ödüllendirildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 20.10.2020 16:15 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, YKS’de ilk 1000’e girerek Türkiye derecesi yapan Adıyamanlı öğrencileri makamında ağırlayarak ödüllendirdi.Adıyaman Belediye Başkanı Dr.

YKS’de dereceye giren öğrencileri ödüllendirildi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, YKS’de ilk 1000’e girerek Türkiye derecesi yapan Adıyamanlı öğrencileri makamında ağırlayarak ödüllendirdi.
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 1000’e girerek Türkiye derecesi yapan Adıyamanlı öğrencileri makamında ağırladı.
Başkanlık makamında gerçekleşen kabulde, 2020 YKS Türkiye 323.’sü olarak Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü kazanan Gülşen Sabak,Türkiye 844.’sü olarak Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü kazanan Yusuf Can Karagöz, Türkiye 874.’sü olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Zeynep Dicle Alkan ve Türkiye 952.’si olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Ömer Faruk Alkayış ile bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Kılınç, öğrencileri elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti.
Ziyaret sonunda Başkan Kılınç, başarılı öğrencilere Türk ve dünya klasiklerinden kitaplar hediye ederek çeyrek altınla ödüllendirdi.

YKS’de dereceye giren öğrencileri ödüllendirildi

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