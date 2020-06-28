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YKS'nin ikinci oturumuna geç kalan öğrenciyi, polis ekipleri sınava yetiştirdi

KARS HABERLERİ  | 28.06.2020 13:08 | Son Güncelleme

YKS'nin ikinci oturumuna geç kalan öğrenciyi, polis ekipleri sınava yetiştirdi

Kars'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan öğrenci, polis ekiplerince sınava gireceği okula götürüldü.

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında trafikte toplu taşıma aracı bulamayan ve sınava geç kalan bir öğrenci, polis ekiplerini arayarak, yardım istedi.

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, öğrencinin sınava yetişebilmesi için yol boyunca sirenlerini açarak, okula ulaştı.

Kısa süre içerisinde sınava gireceği Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na yetiştirilen öğrenci dakikalar kala sınava girdi.

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