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YKS'nin üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi başladı

19.06.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 168 bin 430 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın üçüncü oturumu YDT'de süre 120 dakika olacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 168 bin 430 adayın başvurduğu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) başladı.

Üçüncü ve son oturum YDT için adaylar, saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınav, 168 bin 430 adayın katılımıyla 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanıyor. Sınavın son oturumunda 30 bin 418 kişi görev alıyor. YDT'ye 688 engelli aday katılıyor.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek, süre 120 dakika olacak.

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