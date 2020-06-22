YKS'ye girecek öğrencilere "son gün çalışmayın" uyarısı

BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alkayış, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) bir gün önce ders çalışmayı bırakması gerektiğini söyledi.

Alkayış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite adaylarının 27 Haziran'da saat 10.15'te birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran'da saat 10.15’te ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile aynı gün saat 15.45'te üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) gireceklerini anımsattı.

TYT'nin yerleştirme puanlarına katkısının yüzde 40, AYT ve YDT'nin ise yüzde 60 olduğunu aktaran Alkayış, "Sınav için var olan bütün çalışmaları yaparak gerekli bilgi birikimine ve deneme sınavları tecrübesine sahip olan adayın; sınava kısa bir süre kala ve sınav anında bazı önemli stratejilere dikkat etmesi gerekir." dedi.

Havanın ısınmasıyla sınava hazırlanan bazı öğrencilerin rehavete kapılabileceğini aktaran Alkayış, "Aman bu tehlikeli rehavete kendimizi kaptırmayalım. Son günler, konu tekrarları, bol bol soru çözümü, seri denemeler, önceki yıl ve yıllarda üniversite sınavından çıkan soruları çözmek için iyi bir fırsattır." ifadesini kullandı.