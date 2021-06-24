Yobo, Türkiye'de antrenörlük yapmak istiyor

Sarı-lacivertli takımda 2010-2014 yıllarında forma giyen 40 yaşındaki Yobo, Türkiye'deki tecrübelerini AA muhabirine anlattı.

Yobo, çocukluğunda kendini mutlu eden tek şeyin futbol olduğunu, liseden mezun olduktan sonra profesyonel futbolcu olmaya karar verdiğini ve futbol akademisine katıldığını ifade etti.

Futbol akademisinden sonra farklı takımlarda oynayıp milli takıma geçtiğini belirten Yobo, "Nijerya Milli Takımı'nın asistan koçu olarak çalışıyorum. İleriye yönelik planlarım arasında, Türkiye'deki takımlarda özellikle sarı-lacivertli takımda çalışmak yer alıyor" dedi.

Yobo, daha önce dostluk maçında Fenerbahçe'ye karşı oynadığını anımsatarak "Fenerbahçe çok iyi bir takımdı, bu nedenle farklı bir macera için Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi seçtim. Gerçekten bu kararımdan hiçbir zaman pişman olmadım" diye konuştu.

İngiltere'deki Everton takımından 2010'da Fenerbahçe'ye kiralık geldiğini hatırlatan Yobo, takımdaki güzel ortam nedeniyle daha uzun süre kalmaya karar verdiğini kaydetti. Yobo, Türkiye'de takımların büyük taraftarlara sahip olduğuna ve bunu çok az yerde gördüğüne dikkati çekti.

Fenerbahçe'de dört yıl oynadıktan sonra sakatlanması nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kaldığını dile getiren Yobo, "Takımdan ayrılırken çok üzülmüştüm ve Fenerbahçe'ye daha önce gelmediğime pişman olmuştum" ifadesini kullandı.

"FUTBOL HAYATIMDA TÜRKİYE'DE GÖRDÜĞÜM SEVGİYİ HİÇBİR YERDE GÖRMEDİM"

Türkiye'de hiçbir zaman yabancılık çekmediğini anlatan Yobo, "Takım arkadaşlarım ve Türkler beni evimdeymişim gibi hissettirdiler. O yüzden kısa sürede ailemi Türkiye'ye getirdim. Onlar da ülkeyi sevdi, özellikle oğlum burada çok mutluydu" şeklinde konuştu.

Yobo, Türklerin kendisi ve ailesine karşı çok iyi davrandıklarını dile getirerek "Sadece maçlarda değil, ne zaman dışarıya çıksak bizi sevgiyle karşılıyorlar. Futbol hayatımda Türkiye'de gördüğüm sevgiyi hiçbir yerde görmedim. Bize gösterilen sevgi farklıydı, bu nedenle Türkiye benim için özel bir yer olarak kalacak" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE SEVGİM NEDENİYLE İNGİLTERE'YE DÖNERKEN AİLEMİ BIRAKTIM"

Yobo, Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun oynayamadığını ve dizinden ameliyat olmak zorunda kaldığını aktardı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İngiltere'ye döndüğünü söyleyen Yobo, "İngiltere'ye dönerken Türkiye'ye sevgim nedeniyle eşim ve oğlumu orada bıraktım ve tek döndüm. İstanbul memleketimiz haline geldi. Bu nedenle ben İngiltere'de çalışırken ailem İstanbul'da yaşıyordu" dedi.

Yobo, "Nijerya'dan sonra Türkiye benim ikinci evim. İngiltere'de 10 yıldan fazla yaşadım ve Türkiye'de sadece 4 yıl kaldım. Türkiye benim için İngiltere'den daha özel ve önemli" diyerek, Türkiye'yi ve Türk yemeklerini çok özlediğini, en yakın zamanda Türkiye'ye gitmek istediğini kaydetti.

KAYNAK: AA

FOTOĞRAFLAR: AA

