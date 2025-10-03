Yoga nedir, nasıl yapılır?

Sağlıklı bir yaşam insan nesli için her daim arzu edilen bir olgudur. Modern bilime göre de stresli hayat ve çeşitli rahatsızlıklar, fiziksel kondisyonu etkileyebilmektedir. Özellikle yoğun stresin vücutta kortizol hormonunu arttırarak kalp, damar, böbrek gibi organlara zarar verdiği ve vücudun sinir sisteminde hasara yol açtığı bilinmektedir. Öte yandan fiziksel aktivitelerin kısıtlanması, sağlıksız besinler ve uyku bozukluğu gibi fiziksel durum da doğrudan zihin sağlığını etkileyebilir. Depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi rahatsızlıklara sebep olabilir. Bu sebeple sağlıklı bir hayat için zihin ve vücudun aynı anda eğitilmesi ve geliştirilmesi modern bilim araçlarıyla ortaya konmaktadır. Modern imkanlardan önce bu ilişkinin insan hayatındaki yerini keşfeden kişiler tarafından yoga uygulanmaktaydı.

Yoga nedir?

Yoga Sanskritçe'deki "yuj" kelimesinden türetilmiş olup "bütünleşme"anlamına gelmektedir. Yoganın tarihi yaklaşık 5000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Hinduizm, Budizm ve Janinizm gibi inanç sistemlerinde meditasyon temelli felsefi ve fiziksel öz eğitim türüdür.

Yoga felsefi olarak spor felsefesinden ayrı bir konuma sahiptir. Spor felsefesi, sporun veya bir branşın teorisini aktarabilir. Yoga ise hayatı yorumlama ve ifade etme biçimi olarak öğretilir. Yoga, fiziksel aktiviteler üzerinden yapılsa da zihinsel temeller üzerinde kuruludur. Yoga faydaları arasında zihinsel huzur, öz farkındalık, öz gelişim, çevre ve doğayı tanımlama yer alır. Fiziksel olarak yapılan her hareketin zihinsel bir karşılığı mevcuttur. Hareketlerin geleneksel isimleriyle yapılmasına özen gösterilir. Bu geçmiş ve gelecekle kurulan bir bağ olarak tasvir edilir. Zihnin sinir ve stresten uzak olması hedeflenir.

Fiziksel olarak ise esneklik, kas gücünü arttırılması ve postür (duruş) bozukluklarının düzeltilmesi yer alır. Yoganın fiziksel kısmı, modern spor antrenmanlarında olan core bölgesi ve compaund (bütüncü) hareketlerle benzerlik gösterir. Tendon, kas lifleri, kemik sağlığı, merkezi sinir sistemi aktivasyonu ve derin dokular üzerinde gelişme/güçlenme sağlar.

Yoga nasıl yapılır?

Yoganın felsefi öğretisi ve kullanıldığı formuna göre onlarca fiziksel hareket formasyonu mevcuttur. Ancak stillerde ortak görülen 4 aşamaya sahiptir. Yogada öncelikle "Asana" uygulanır. Bu yapılan temel duruş ve yoga pozlarıdır. Esneklik, denge ve kas gücünü arttırır. İlk aşama meditasyonun ve "bütünleşmenin" fiziksel karşılığıdır.

İkinci aşamada "Pranayama" ile bir geçiş başlar. Bu aşamada nefes kontrolüyle enerji akışı düzenlenir. Fiziksel olarak diyafram kullanılırken geçiş aşaması alınan nefesin ruhsal olarak hissedilmesidir. Geçiş evresinden sonra üçüncü aşama olarak meditasyona başlanır. Bu aşamada sessiz şekilde oturulur. Zihin gündelik sorunlardan ve karmaşalardan arındırılır. Yoganın zihinsel olarak en güçlü kısmıdır.

Meditasyon süresi kişinin belirlediği bir sürede gerçekleştirilir. Zamandan bağımsız hareket edilmesi en uygun görülendir. Antik Hinduizm ve Budizm mitlerinde meditasyon hallerinde on yıllarca kalındığı yazılmaktadır. Bu bir abartı anlatımı olabilse de verilmek istenen mesaj meditasyonun zihinsel gücünün fiziksel gerekliliklerden çok ileride olmasıdır.

Yoganın son aşaması da "Savasana" olarak isimlendirilen "gevşeme" sürecidir. Seans sonunda yerde uzanılıp tüm kasların gevşemesi sağlanır. Yoga kültüründe bu gevşeme zihinsel ve fiziksel bütünleşmenin ardından hissedilen rahatlama olarak tasvir edilir.