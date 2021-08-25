Yoğun bakıma kaldırılan Filiz Akın hastaneden ilk görüntülerini paylaştı

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Filiz Akın, yoğun bakımda yaşadığı o anları Instagram hesabından paylaştı. Tatil için Miami’de bulunan oğlu İlker İnanoğlu, sanatçının rahatsızlığını öğrenir öğrenmez ilk uçakla İstanbul’a döndü.

Sağlık durumu iyiye giden ünlü sanatçının normal odaya alındığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından sevenlerini bilgilendiren Akın, hastaneye yatırıldığı anların videosunu paylaştı.

42 derece ateşle Sepsis'e karşı mücadele veren usta oyuncu videonun altına şu notu düştü: “Bu kadar üst üste gelen yangın ve sel felaketlerindeki acılara yürek dayanmıyor ve hastalanma derecesinde etkileniyor insan” demiştim. "Burada ikinci kez Bodrum'da hastaneye getirilmişim. Tansiyon tehlikeli derecede düşük! Ateş 42… Sepsis'e karşı mücadelede ölümden kıl payı kurtaranlara, merak eden, iyileşme dilekleri ve dualarını yollayan sizlere çok teşekkür ederim…"

