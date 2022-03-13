Yoğun bakımda görevli doktor çift zorlukların üstesinden sevgiyle geliyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde görevli uzman doktor çift, evde de hastanede de birbirlerinin en büyük destekçisi oluyor.

Görev yaptıkları hastanede tanışan uzman doktorlar 38 yaşındaki Naciye Seriner ile 43 yaşındaki Süleyman Selçuk Gök, beş yıl önce hayatlarını birleştirdi.

İki çocukları dünyaya gelen Gök çifti, evliliklerindeki uyumu iş hayatlarına da yansıtıyor. Yaptıkları işin zorluklarını birbirlerine olan sevgi ve mesleklerine olan bağlılıklarıyla aşan çift, hastaların şifa bulması için özveriyle çalışıyor.

- "Bizim için en önemli şey, insanların hastaneden sağlıklı ve mutlu ayrılabilmeleri"

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakımda görevli çiftten Süleyman Selçuk Gök, AA muhabirine, eşiyle her zaman olduğu gibi Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde de sırt sırta görev yaptıklarını söyledi.

Hastalarla ilgili birbirleriyle sürekli bilgi alışverişinde bulunduklarını aktaran Gök, merkez hastane oldukları için günlerinin çok yoğun geçtiğini ancak işlerini severek yaptıklarını dile getirdi.

Gök, insanlara faydalı olmak için mesailerinin her ortamda devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Doktorluğumuz evde de işte de sürekli devam ediyor. Eşimle beraber el ele verip çalışıyor, mesleğimizi sürdürüyoruz. Aynı işi yaptığımız için birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Eşimle yoğun bakımda çalıştığımızı görenler bizi takdirle karşılıyor. Hastaların iyiliği için her şeyi düşünüyoruz. Aklıma gelmeyen bir şeyi eşime soruyor, ondan destek alıyorum. Biz burada bir ekibiz ve güzel bir uyum içerisinde çalışıyoruz. İnsanlara şifa dağıtmaya devam edeceğiz. Bizim için en önemli şey, insanların hastaneden sağlıklı ve mutlu ayrılabilmeleri."

- İş arkadaşlığının evliliklerine olumlu yansımaları oluyor

Doktor Naciye Seriner Gök ise eşiyle aynı serviste çalışmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Kendisini eşiyle aynı serviste çalıştığı için şanslı gördüğünü anlatan Gök, "İşi eve götürdüğümüz zaman bazen evliliğimiz ikinci planda kalıyor ama bu durumu hiç sorun etmiyoruz. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Aynı yerde çalıştığımız için evdeki iş paylaşımında da birbirimize karşı daha anlayışlı olabiliyoruz. Bu durum birlikte çalışmanın en güzel tarafı, evliliğimize de güzel yansıması oluyor." diye konuştu.

Kovid-19'un en kısa sürede bitmesini arzu ettiklerini belirten Gök, "Çok zorlu bir süreç. Kovid-19, aile yaşamlarımızı da çok etkiledi. Hala daha yoğun bakımda sıkıntılı süreçler geçiriyoruz. Özellikle de aşısız hastalarda çok sıkıntı yaşayabiliyoruz. Genç yaşta kaybettiğimiz hastalar olunca eşimle çok üzülüyoruz. Evde de bu konuda bir birimize destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

